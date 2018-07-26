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Озвучена стоимость нового шикарного кроссовера MG HS
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Озвучена стоимость нового шикарного кроссовера MG HS 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель MG сообщил ориентировочную стоимость автоновинки: кроссовера MG HS, дебют которого запланирован на сентябрь этого года. Показ пройдет в рамках мотор-шоу в Ченду (Китай).
Из доступной информации по автоновинке известно, что машина будет собираться на идентичной платформе, которую используют для автомодели Roewe RX5.
Внешне автоновинка за малым исключением вторит концепт-модели X-motion, которую представили на пекинском мотор-шоу весной этого года. Иные формы получит лишь головная оптика, боковые зеркала и колесные диски.
Габаритные размеры нового MG HS:
длина — 4,57 метра;
ширина — 1,88 метра;
высота — 1,66 метра;
колесная база — 2,72 метра.
По силовой части автомодель оснащается либо полуторалитровым турбомотором на 169 л.с., либо двухлитровым мотором турбо на 231 л.с. В роли трансмиссии предлагается шестиступенчатая МКПП, либо шести-семиступенчатая роботизированная коробка.
Автоновинка будет доступна на авторынке КНР от 200000 юаней (в рублях — около 1884000).
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