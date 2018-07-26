Президент Toyota хочет создать еще один спорткар

Toyota продолжает рекламную компанию по продвижению новой Supra, но оказывается, что в планах японского автогиганта расширения линейки спортивных автомобилей еще одной моделью.

По словам президента Toyota Тецуи Тада, он всегда хотел, чтобы их линейка спортивных автомобилей состояла из «трех братьев». При этом Supra в этом списке занимает роль старшего, а модель «86» — среднего. Таким образом в этой линейке не хватает «младшего» спортивного авто начального уровня.

Впрочем, ранее Toyota уже намекала на возможность создания третьего спорткара, а в 2015 году на Токийском автосалоне компания даже представила концепт, объединявший легкую конструкцию, классический дизайн и задний привод с переднемоторной компоновкой.

Но так как модель S-FR так и осталась концептом, Toyotа не сообщала боле подробной информации о машине, только подтвердив, что S-FR был спорткаром с оптимальным распределением веса и независимой подвеской. Концепт также оснащался 6-ступенчатой механической КПП.