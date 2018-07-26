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Появилась статистика по продажам Lada Vesta Cross
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Появилась статистика по продажам Lada Vesta Cross 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Обнародованы некоторые сведения по реализации автомобилей, представляющих семейства Lada Vesta Cross, за июнь 2018 года.
Основное внимание было уделено анализу продаж седана Vesta Cross, а также универсала Vesta SW Cross. По итогам июня представители Lada продемонстрировали следующие показатели. Так, за первый месяц выхода автомобиля на рынок было продано чуть больше трех сотен единиц.
Этот показатель сопоставим со статистикой по Vesta SW Cross после выхода его на рынок. Напомним, что это произошло в октябре прошлого года, и тогда было куплено 302 автомобиля.
Интересно будет проследить за результатами двух машин, показанными в течение июля. Для седана это будет только вторым месяцем продаж. За аналогичный период своей истории (ноябрь 2017 года) универсал Vesta SW Cross показал результат на уровне 1120 штук.
Если же говорить об общих итогах спроса за июнь 2018 года, два представителя Vesta Cross могут похвастаться 2 477 проданными автомобилями. Поэтому доля Cross среди представителей Vesta составила четверть.
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