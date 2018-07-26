Ещё
Новый Audi Q3 полностью раскрыл свои секреты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Audi Q3 полностью раскрыл свои секреты 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Создавая второе поколение Audi Q3, немецкая корпорация не только решила оставить предыдущую модель в тени, но и реализовать достойного противника для BMW X1.
Фактически, Q3 2019 модельного года унаследовал некоторые элементы дизайна Q8, в том числе вертикальную решетку радиатора, ранее встречающуюся и на A4/A6 Allroad. К другим отличия отнеслись более спортивный передний бампер, большие задние фонари и фары, напоминающие формы A3 Sportback, а также увеличенные общие размеры. Благодаря стараниям Audi компактный внедорожник расширился на 9,65 сантиметров в длину и получил дополнительные 7,6 сантиметров к колесной базе. Это в свою очередь предоставило больше свободного пространства для задних пассажиров и увеличило вместительность багажного отсека (до 674 литров и до 1526 литров при сложенных сидениях). Для сравнения BMW X1 2018 имеет всего 505 и 1550 литров.
Внутри Audi Q3 расположился 12,3-дюймовый дисплей, 8,8-дюймовая информационная система или 10-дюймовый экран, предоставленный в качестве опции. Для потенциальных клиентов предоставляется поддержка Apple CarPlay и Android Auto, два дополнительных порта USB, розетка для задних пассажиров и точка доступа Wi-Fi. В ряд функций безопасности входит экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы, предупреждение о заднем перекрестном движении, адаптивный круиз контроль, функция движения при пробках и удержание в полосе движения.
Что касается оснащения, компактный внедорожник доступен с тремя двигателями и следующими режимами езды: Auto, Comfort, Dynamic, Offroad, Efficiency и Individual.
Auto.Today: последние новости
Чем отличается вариатор от автомата и робота: какие КПП лучше, плюсы и минусы, описание, видео Новый Yenko Stage II Corvette готов затмить Chevrolet Corvette ZR1 Роторный двигатель: принцип работы, устройство, недостатки и преимущества, видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту1
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение