Новый Audi Q3 полностью раскрыл свои секреты

Создавая второе поколение Audi Q3 , немецкая корпорация не только решила оставить предыдущую модель в тени, но и реализовать достойного противника для BMW X1.

Фактически, Q3 2019 модельного года унаследовал некоторые элементы дизайна Q8, в том числе вертикальную решетку радиатора, ранее встречающуюся и на A4/A6 Allroad. К другим отличия отнеслись более спортивный передний бампер, большие задние фонари и фары, напоминающие формы A3 Sportback, а также увеличенные общие размеры. Благодаря стараниям Audi компактный внедорожник расширился на 9,65 сантиметров в длину и получил дополнительные 7,6 сантиметров к колесной базе. Это в свою очередь предоставило больше свободного пространства для задних пассажиров и увеличило вместительность багажного отсека (до 674 литров и до 1526 литров при сложенных сидениях). Для сравнения BMW X1 2018 имеет всего 505 и 1550 литров.

Внутри Audi Q3 расположился 12,3-дюймовый дисплей, 8,8-дюймовая информационная система или 10-дюймовый экран, предоставленный в качестве опции. Для потенциальных клиентов предоставляется поддержка Apple CarPlay и Android Auto, два дополнительных порта USB, розетка для задних пассажиров и точка доступа Wi-Fi. В ряд функций безопасности входит экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы, предупреждение о заднем перекрестном движении, адаптивный круиз контроль, функция движения при пробках и удержание в полосе движения.

Что касается оснащения, компактный внедорожник доступен с тремя двигателями и следующими режимами езды: Auto, Comfort, Dynamic, Offroad, Efficiency и Individual.