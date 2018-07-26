Премьера BMW Z4 Roadster G29 состоится в Pebble Beach

Время игры в прятки заканчивается 23 августа 2018 года: новый BMW Z4 Roadster G29 будет официально представлен на Concours d'Elegance Pebble Beach и покажет, насколько близко серийный автомобиль остается концептуальным автомобилем. Официально BMW North America объявила о мировой премьере «серийного автомобиля» Z4 только для Monterey Car Week, но о другом автомобиле не может быть и речи на премьере в Pebble Beach.

В дополнение к мировой премьере нового Z4, премьера BMW M850i ​​xDrive также будет отмечаться в Pebble Beach. Спортивное роскошное купе было официально замечено несколько раз в Европе, после мировой премьеры в Ле-Мане в рамках Фестиваля скорости Гудвуда. Премьера нового BMW Z4 Roadster в Европе состоится в начале октября на Парижском автосалоне 2018 года, вскоре после этого стартуют продажи двухместного автомобиля. Первые клиенты получат Z4 весной 2019 года во время открытия кабриолетного сезона.