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ПРОСТАЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ.
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ПРОСТАЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ. 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Простая формула цены сервиса по замене масла от BMW:
4 000 ₽ для 4-х цилиндровых двигателей*;6 000 ₽ для 6-и цилиндровых двигателей*;8 000 ₽ для 8-и цилиндровых двигателей*.
Запишитесь на сервис по замене масла прямо сейчас по телефону: +7 (495) 745-11-11  Записаться на сервис online
С заботой о Вас и Вашем BMW  БорисХоф
Официальный дилер BMW  +7 (495) 745-11-11  www.bmw-borishof.ru  *Стоимость указана с учетом НДС. В стоимость услуг по замене масла входят предоставление необходимого количества моторного масла из линейки BMW/MINI спецификации LL01/LL04 5W30, масляного фильтра и выполнение работ по замене. Предложение действительно в дилерском центре  участнике программы. Предложение действительно только для владельцев автомобилей BMW и MINI — физических и юридических лиц. Предложение распространяется на автомобили, в которых допускается использование масел BMW/MINI спецификации LL01/LL04 5W30, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Сроки проведения: 14 августа 2017 — 31 января 2019 года.
**Предложение распространяется на все модели автомобилей марки BMW вне зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера BMW — ООО «БорисХоф1» и по телефону +7 (495) 745-11-11. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
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