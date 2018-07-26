ПРОСТАЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ.

Простая формула цены сервиса по замене масла от BMW

4 000 ₽ для 4-х цилиндровых двигателей*;6 000 ₽ для 6-и цилиндровых двигателей*;8 000 ₽ для 8-и цилиндровых двигателей*.

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С заботой о Вас и Вашем BMW БорисХоф

Официальный дилер BMW +7 (495) 745-11-11 www.bmw-borishof.ru *Стоимость указана с учетом НДС. В стоимость услуг по замене масла входят предоставление необходимого количества моторного масла из линейки BMW/MINI спецификации LL01/LL04 5W30, масляного фильтра и выполнение работ по замене. Предложение действительно в дилерском центре  участнике программы. Предложение действительно только для владельцев автомобилей BMW и MINI — физических и юридических лиц. Предложение распространяется на автомобили, в которых допускается использование масел BMW/MINI спецификации LL01/LL04 5W30, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Сроки проведения: 14 августа 2017 — 31 января 2019 года.

**Предложение распространяется на все модели автомобилей марки BMW вне зависимости от их года выпуска, пробега и комплектации (если иное не указано в условиях). С другими акциями и скидками дилерского центра не суммируется. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов официального дилера BMW — ООО «БорисХоф1» и по телефону +7 (495) 745-11-11. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).