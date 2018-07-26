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Ford объявил о трио новинок
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Ford объявил о трио новинок 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Презентации ожидают новые Kuga, Explorer и мини-Bronco.
На данный момент все эти новинки скрыты на фотографиях под маскировкой. Однако некоторые детали о кроссоверах все же известны.
Начнем с Ford Kuga. Этот автомобиль, предположительно, получит моторы в полтора или 2 литра. Также не исключено появление гибридной версии.
Мини-Bronco, судя по фотографиям, мало чем отличается от полноценного Bronco образца 2020 года. На снимках можно заметить прямую крышу и сравнительно короткий капот.
В то же время можно выделить четырехдверное исполнение и отсутствие пространства для запасного колеса сзади. Это может свидетельствовать о том, что конструкторы руководствовались соображениями практичности.
В завершении несколько слов следует отметить об Explorer. Вполне вероятно, что автомобиль предстанет в «заряженном» варианте. Однако от показанных ранее прототипов машина будет мало чем отличаться в параметрах.
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