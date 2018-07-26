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Самый роскошный пикап Ford получил двигатель от «Раптора»
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Самый роскошный пикап Ford получил двигатель от «Раптора» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Роскошная версия пикапа Ford F-150 — Limited — получила двигатель от экстремального Raptor. Отныне на нее устанавливается самый мощный вариант 3,5-литрового битурбомотора V6 EcoBoost, который выдает 456 лошадиных сил и 691 Нм крутящего момента. Агрегат сопряжен с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Помимо новой силовой установки, Ford F-150 Limited комплектуется раздвоенным выхлопом с интегрированными в бампер насадками, передними мультиконтурными креслами с активной поясничной опорой, вентиляцией, подогревом и функцией массажа, а также рулем с обогревом. В отделке интерьера используется шпон ясеня, замша и алюминий.
В список оснащения Ford F-150 Limited входят 22-дюймовые колесные диски из полированного алюминия, двухсекционная панорамная крыша, система удаленного запуска двигателя, интегрированный контроллер тормозов прицепа, камера с углом обзора 360 градусов, помощник при движении с прицепом задним ходом, адаптивный круиз-контроль.
Цены на Ford F-150 Limited с новым двигателем пока не объявлены. Модель 2018 года доступна на североамериканском рынке по цене от 61 360 долларов (3,9 миллиона рублей по текущему курсу). Такие машины оснащены 3,5-литровым V6, отдача которого составляет 380 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Коробка — 10-ступенчатый «автомат».
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