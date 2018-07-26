Land Rover придумал имя для электрического кроссовера 

Автопроизводитель зарегистрировал название для электрического SUV, который представят в 2019 году.
Согласно патентному документу, на который ссылается издание Autocar, модель получит имя Road Rover. Ожидается, что под этим названием на рынке появится роскошный электрический кроссовер, который по уровню оснащения не будет уступать представительскому седану Mercedes S-Class.
Road Rover сконструируют на алюминиевой платформе, а силовая установка будет состоять из двух электромоторов. Их, вероятно, установят на передней и задней осях по аналогии с Jaguar I-Pace.
По предварительным данным, на одном заряде батарей автомобиль сможет проезжать до 480 километров, а разгон от 0 до 100 км/ч займет у него не более 5,5 секунды. Для сравнения, самый доступный электрокроссовер Tesla Model X разгоняется до «сотни» за 6 секунд, а топовый — за 2,9 секунды.
Предполагается, что премьера модели пройдет на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2019 года. По приблизительным оценкам стоимость модели составит 100 тыс. евро (ок. 7,4 млн рублей).