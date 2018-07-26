Land Rover придумал имя для электрического кроссовера

Автопроизводитель зарегистрировал название для электрического SUV, который представят в 2019 году.

Согласно патентному документу, на который ссылается издание Autocar, модель получит имя Road Rover . Ожидается, что под этим названием на рынке появится роскошный электрический кроссовер, который по уровню оснащения не будет уступать представительскому седану Mercedes S-Class.

Road Rover сконструируют на алюминиевой платформе, а силовая установка будет состоять из двух электромоторов. Их, вероятно, установят на передней и задней осях по аналогии с Jaguar I-Pace.

По предварительным данным, на одном заряде батарей автомобиль сможет проезжать до 480 километров, а разгон от 0 до 100 км/ч займет у него не более 5,5 секунды. Для сравнения, самый доступный электрокроссовер Tesla Model X разгоняется до «сотни» за 6 секунд, а топовый — за 2,9 секунды.

Предполагается, что премьера модели пройдет на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2019 года. По приблизительным оценкам стоимость модели составит 100 тыс. евро (ок. 7,4 млн рублей).