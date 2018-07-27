Объявлены рублевые цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. На российском рынке новинка будет представлена в комплектациях: S (от 5 млн 825 тыс. руб.), SE (от 6 млн 281 тыс. руб.) и HSE (от 6 млн 768 тыс. руб.), а также в специальной модификации First Edition (от 7 млн 353 тыс. руб.), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Jaguar I-Pace оснащается литий-ионной батареей емкостью 90 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 480 км (цикл WLTP). Владельцы могут зарядить автомобиль с нуля до 80% всего за 40 минут с помощью быстрой зарядки через точку 100-кВт или просто подключить его к AC-точке (7кВ) на ночь. Пакет интеллектуальных технологий позволяет оптимизировать запас хода и повысить эффективность батареи, а два электромотора гарантируют динамику спорткара.