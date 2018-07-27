Ещё
Объявлены рублевые цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены рублевые цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace 

Автостат 27 июля 2018
Фото: Автостат
Компания Jaguar Land Rover Россия объявила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. На российском рынке новинка будет представлена в комплектациях: S (от 5 млн 825 тыс. руб.), SE (от 6 млн 281 тыс. руб.) и HSE (от 6 млн 768 тыс. руб.), а также в специальной модификации First Edition (от 7 млн 353 тыс. руб.), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.
Jaguar I-Pace оснащается литий-ионной батареей емкостью 90 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 480 км (цикл WLTP). Владельцы могут зарядить автомобиль с нуля до 80% всего за 40 минут с помощью быстрой зарядки через точку 100-кВт или просто подключить его к AC-точке (7кВ) на ночь. Пакет интеллектуальных технологий позволяет оптимизировать запас хода и повысить эффективность батареи, а два электромотора гарантируют динамику спорткара.
Автостат: последние новости
Покупатели кроссовера DFM AX7 получат 3 года бесплатного ТО Рынок грузовых автомобилей в первом полугодии вырос на 20% Новый пикап JAC T6 ожидается в России осенью
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Россия вошла в топ-10 стран по дешевизне бензина3
Suzuki Vitara освежили к 2019 году
Названы страны с самым дешевым бензином19
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение