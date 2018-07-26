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Следующее поколение Mitsubishi Colt станет более спортивным
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Следующее поколение Mitsubishi Colt станет более спортивным 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японская корпорация планирует в следующем году запустить новое поколение своего бюджетного хэтчбека Colt.
Несмотря на заинтересованность Mitsubishi в расширении линейки кроссоверов и внедорожников, на этот раз марка планирует реализовать компактный хэтчбек, способный конкурировать с Suzuki Swift и предоставить достойное оборудование и технологии.
Согласно предоставленным данным, предстоящий автомобиль будет основываться на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi, названной Common Modular Family (CMF-B), и ранее использованной в новом Nissan March и Juke. При этом на внутренних модернизациях все не закончится и экстерьер Colt будет полностью переработан и дополнен более агрессивными компонентами.
В линейку двигателей, похоже, войдут 0,9-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, установленный в March (95 лошадиных сил), и 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель. Также упоминается полностью электрическая версия, которая находится в разработке.
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