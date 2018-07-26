Следующее поколение Mitsubishi Colt станет более спортивным

Японская корпорация планирует в следующем году запустить новое поколение своего бюджетного хэтчбека Colt.

Несмотря на заинтересованность Mitsubishi в расширении линейки кроссоверов и внедорожников, на этот раз марка планирует реализовать компактный хэтчбек, способный конкурировать с Suzuki Swift и предоставить достойное оборудование и технологии.

Согласно предоставленным данным, предстоящий автомобиль будет основываться на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi, названной Common Modular Family (CMF-B), и ранее использованной в новом Nissan March и Juke. При этом на внутренних модернизациях все не закончится и экстерьер Colt будет полностью переработан и дополнен более агрессивными компонентами.

В линейку двигателей, похоже, войдут 0,9-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, установленный в March (95 лошадиных сил), и 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель. Также упоминается полностью электрическая версия, которая находится в разработке.