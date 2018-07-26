Honda представляет новый суббренд под названием Modulo Style

Компания Honda создала специальную дочернюю марку, которая предназначена для разработки и продажи оригинальных автомобильных аксессуаров, которые смогут изменить автомобиль в зависимости от предпочтений его владельца.

Первый пакет обновлений суббренда Modulo Style предназначен для модели Fit. Старт его продаж на домашнем рынке должен состояться уже завтра. Если им воспользоваться, то пятидверка получит новый бампер с элегантными вставками с хромированным покрытием. Противотуманки будут оснащена светодиодами, а дополнять пакет будут пятнадцатидюймовые диски с оригинальным дизайном бренда.

В интерьере автомобиля пакет модификаций также подразумевает изменения. Так, доступна кожаная обивка кресел и руля. А на черном потолке будут установлены металлические накладки. Помимо этого, хэтчбек получит несколько обновлённых систем безопасности, в частности, круиз-контроль адаптивного типа, систему предотвращения столкновений во время движения и прочее.

Что касается технических характеристик, автомобиль, как и прежде, будет работать на полуторалитровом мотор с отдачей в 132 лошадиные силы. Ему альтернативой может стать атмосферник на 1.3 литра с отдачей в 110 лошадиной, а также гибридная модификация.