Modulo Style — новый суббренд Honda: другой дизайн, но без технических доработок

Компания Хонда создала новую марку для линейки аксессуаров, которые предполагают изменения лишь в дизайне моделей. Первым тюнинг-комплект получил хэтчбек Fit (на некоторых рынках компакт известен как Jazz).

На родине у Honda есть суббренд Modulo X, под ним компания продает аксессуары в спортивном стиле. Кроме того, машины с тюнинг-пакетами Modulo X часто подвергаются техническим доработкам. Например, у маленького родстера S660 с таким набором имеются более жесткие пружины и амортизаторы. Новый бренд Modulo Style отвечает только за дизайн — это аксессуары, которые не предполагают изменений в «начинке». Первой моделью с пакетом от Modulo Style стал хэтч Fit, в Японии продажи новинки стартуют в пятницу, 27 июля.

Внешне от стандартного компакта «стильная» версия отличается оформлением передней части: «пятидверка» получила другой бампер с хромированными вставками и светодиодные противотуманки, верхняя и нижняя решетки теперь визуально объединены. Также Fit Modulo Style обзавелся 15-дюймовыми дисками оригинального дизайна.

Кресла обиты «кожей» и тканью черного цвета, кожаная отделка есть и у рулевого колеса. В черном же выполнен потолок, а на педалях появились металлические накладки. Еще «стильный» хэтч оснащен комплексом систем безопасности Honda Sensing: адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, распознавания дорожных знаков.

Как и обычный хэтч, Honda Fit Modulo Style предлагается с «атмосферником» 1.3 (100 л.с.), который работает в паре с вариатором, а также с гибридной установкой, состоящей из 110-сильного мотора 1.5, электродвигателя мощностью 30 л.с. и семиступенчатого «робота» с двойным сцеплением. Обе модификации доступны с передним или полным приводом. Для стандартного Fit еще предусмотрен «атмосферник» 1.5 с отдачей в 132 л.с. (КВП или CVT), а базовый двигатель у обычной модели может сочетаться с «механикой».

Версия Modulo Style оказалась самой дорогой в линейке модели. Цена новинки с мотором 1.3 начинается с отметки в 1 890 000 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 072 000 рублей по актуальному курсу. «Стильный» гибрид обойдется минимум 2 257 200 йен — это около 1 280 000 рублей. Для сравнения, стандартный бензиновый Honda Fit стоит от 1 428 840 йен (около 810 000 рублей), гибридный — от 1 699 920 йен (примерно 964 000 рублей).

Ожидается, что позже версии Modulo Style появятся и у других моделей Honda. Правда, за пределы японского рынка такие машины, скорее всего, не выберутся. Та же ситуация и с Modulo X — тюнингованные «хонды» продают только в Японии.

Напомним, хэтч Honda Fit в прошлом году слегка обновился: у компакта освежили дизайн экстерьера и интерьера.

По материалам: www.kolesa.ru