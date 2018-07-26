Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией

Компания Toyota представила новую флагманскую версию пикапа Hilux для России. Новинка под названием Exclusive предлагается с 2,8-литровым дизелем, шестидиапазонным «автоматом» и полным приводом по цене от 2 699 000 рублей. Дилерские центры марки уже начали прием заказов.

Toyota Hilux в исполнении Exclusive отличается новым передним бампером и решеткой радиатора. Помимо этого, пикапу положена интегрированная подножка заднего бампера и оригинальные 18-дюймовые колесные диски.

Интерьер Hilux Exclusive выполнен преимущественно в черном цвете. Для отделки салона используется перфорированная кожа, хромированные акценты и черные полированные вставки, которые украшают центральную консоль, дверные панели, руль и селектор коробки передач. Оригинальный дизайн получила панель приборов и ключ зажигания.

Базовая версия Hilux оценивается в 2 161 000 рублей. В список стандартного оснащения таких машин входит кондиционер, семь подушек безопасности, подогрев сидений, блокировка заднего дифференциала и активная антипробуксовочная система A-TRC.