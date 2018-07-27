Toyota Hilux Exclusive предлагают россиянам

В России в ближайшее время в продаже появится новая комплектация пикапа Toyota Hilux Exclusive. Пока же на автомобиль можно оформить предварительный заказ в любом из дилерских центров японского бренда.

Внешне новинка отличается за счет нового переднего бампера и радиаторной решетки, обладающих дополнительной агрессивностью внешнего вида. Все это венчают новые диски диаметром 18 дюймов из легких сплавов и установленная подножка грузовой платформы со вставками серебристого цвета.

В интерьере основным цветом оформления выбран черный, соседствующий с декоративными лакированными вставками и хромированными элементами. Изменений в составе оснащения на фоне топовой комплектации «Престиж» не предусматривается, то есть модель имеет светодиодную оптику, кожаную отделку салона, электроприводы управления передними сиденьями, панорамный люк и так далее.

В исполнении Exclusive пикап комплектуется 177-сильным 2.8-литровым дизельным мотором, работающим с автоматической трансмиссией и полноприводным шасси.

Цена автомобиля составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей, что на 64 тысячи дороже комплектации «Престиж». О сроках появления первых «живых» экземпляров у покупателей, пока ничего не сообщается.