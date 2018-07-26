Новый Volkswagen Touareg прибыл в Петербург (Фото)

Новый флагман всей линейки автомобилей Volkswagen , новый внедорожник Touareg, был замечен фотошпионами на улицах Санкт-Петербурга. Правда, пока что новинка путешествует не своим ходом, а на эвакуаторе, причем без номерных знаков и с заводскими поролоновыми проставками в дверях.

Вероятнее всего, данный экземпляр только что прибыл с завода в Словакии и предназначается для демонстрации в одном из дилерских центров Volkswagen Северной Столицы. Кстати, неподалеку от места съемки именно такой центр и располагается, так что уже совсем скоро поклонники модели смогут поближе познакомиться с новинкой.

Все цены Volkswagen Touareg в России

Самая дешевая комплектация Touareg Respect с 2.0-литровым двигателем обойдется в 3 339 000 рублей. Внедорожник с 3.0-литровым дизелем обойдется на 450 тысяч рублей дороже. В базе модель уже получает отделанный кожей салон, парктроники, мультимедийный комплекс и систему контроля усталости водителя. Пневмоподвеска доступна с комплектации Status, которая будет стоить от 3 739 000 и до 4 439 000 рублей в зависимости от выбранного мотора.

Топовая комплектация модели Touareg R-Line уже будет стоить от 4 539 000 рублей.