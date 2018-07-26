Ещё
Новый Volkswagen Touareg прибыл в Петербург (Фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Volkswagen Touareg прибыл в Петербург (Фото) 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Новый флагман всей линейки автомобилей Volkswagen, новый внедорожник Touareg, был замечен фотошпионами на улицах Санкт-Петербурга. Правда, пока что новинка путешествует не своим ходом, а на эвакуаторе, причем без номерных знаков и с заводскими поролоновыми проставками в дверях.
Вероятнее всего, данный экземпляр только что прибыл с завода в Словакии и предназначается для демонстрации в одном из дилерских центров Volkswagen Северной Столицы. Кстати, неподалеку от места съемки именно такой центр и располагается, так что уже совсем скоро поклонники модели смогут поближе познакомиться с новинкой.
Напомним, что в своем третьем поколении Volkswagen Touareg перешел на самую современную из имеющихся на сегодняшний день в распоряжении Volkswagen архитектуру MLB-Evo. Эта «тележка», благодаря использованию высокопрочных сортов стали, алюминия и композитов, помогла снизить массу внедорожника даже несмотря на увеличение габаритов. На этой же платформе построены Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus.
Все цены Volkswagen Touareg в России
Самая дешевая комплектация Touareg Respect с 2.0-литровым двигателем обойдется в 3 339 000 рублей. Внедорожник с 3.0-литровым дизелем обойдется на 450 тысяч рублей дороже. В базе модель уже получает отделанный кожей салон, парктроники, мультимедийный комплекс и систему контроля усталости водителя. Пневмоподвеска доступна с комплектации Status, которая будет стоить от 3 739 000 и до 4 439 000 рублей в зависимости от выбранного мотора.
Топовая комплектация модели Touareg R-Line уже будет стоить от 4 539 000 рублей.
Allroader.ru: последние новости
Porsche анонсировал три новых SUV: Kuga, Explorer и мини-Bronco Названа цена обновленного FAW X80 в России Новый Jeep Commander представлен официально
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту1
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение