Автомобильный рынок класса «А» в России вырос на 64%

Новые автомобили малого класса на российском рынке приобретают все большую популярность и за первое полугодие продажи авто класса «А» выросли на 64,2%.

Всего с января по июнь было реализовано 2 600 представителей особого малого класса, и первенство в этом сегменте держит малолитражка KIA Picanto, которую приобрели 2 100 наших соотечественников.

Также пользуется популярностью сити-кар Smart ForTwo , его продажи выросли почти вдвое достигнув 2425 реализованных экземпляра.

В троицу лидирующих на рынке класса «А» автомобилей вошел также четырех и пятиместный Smart ForFour . Свой выбор на этой модели остановили 101 россиянин.

Как отмечают эксперты, за последние годы это первый скачок в продажах моделей малого класса, а три года назад специалисты предполагали, что компактные машинки вообще покинут авторынок России.