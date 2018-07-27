Ещё
Автомобильный рынок класса «А» в России вырос на 64%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобильный рынок класса «А» в России вырос на 64% 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Новые автомобили малого класса на российском рынке приобретают все большую популярность и за первое полугодие продажи авто класса «А» выросли на 64,2%.
Всего с января по июнь было реализовано 2 600 представителей особого малого класса, и первенство в этом сегменте держит малолитражка KIA Picanto, которую приобрели 2 100 наших соотечественников.
Также пользуется популярностью сити-кар Smart ForTwo, его продажи выросли почти вдвое достигнув 2425 реализованных экземпляра.
В троицу лидирующих на рынке класса «А» автомобилей вошел также четырех и пятиместный Smart ForFour. Свой выбор на этой модели остановили 101 россиянин.
Как отмечают эксперты, за последние годы это первый скачок в продажах моделей малого класса, а три года назад специалисты предполагали, что компактные машинки вообще покинут авторынок России.
Car.ru: последние новости
Несколько ошибок, которые могут загубить любую машину Honda Civic с дизелем оснастили «автоматом». Такого ещё прежде не было Папарацци рассмотрели новые фары на новых версиях Mercedes-Benz GLE и GLS
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео7
Крым поедет по-новому
С-класс: обновление или переделка
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение