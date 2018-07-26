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Продажи автомобилей в сегменте «А» за 1 полугодие выросли на 64%
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Продажи автомобилей в сегменте «А» за 1 полугодие выросли на 64% 

Автостат 45 минут назад
Фото: Автостат
За 6 месяцев 2018 года продажи сегмента автомобилей особо малого класса («А») в России выросли на 64,2% и составили 2,6 тыс. единиц.
Лидером продаж сегмента А за январь-июнь стала модель KIA Picanto, разошедшаяся тиражом в 2,1 тыс. экземпляров (+74,7%). На второй позиции — автомобиль Smart ForTwo, увеличивший свой результат почти в 2 раза (425 шт.). Тройку самых продаваемых моделей сегмента замыкает Smart ForFour, продажи которого в 1 полугодии 2018 года составили 101 автомобиль (-21,7%).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ», анализируя данные АЕБ, также отметили, что положительной динамики в реализации автомобилей данного сегмента не наблюдалось уже на протяжении последних нескольких лет. В конце 2015 года, когда доля сегмента в общих продажах снизилась с 0,5 до 0,3%, многие участники рынка говорили, что маленькие машинки «уходят из России».
И хотя по итогам 6 месяцев 2018 года доля сегмента осталась прежней (0,3%), тем не менее, абсолютное количество проданных автомобилей, начиная с января и заканчивая июнем, от месяца к месяцу поступательно росло. В июне реализовано рекордное за весь 2017-ый и половину 2018 года количество — 686 автомобилей (в январе было всего 198 шт.).
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