В России выросли продажи машин класса А

Согласно официальным данным профильного агентства, с начала года в рамках отечественного рынка было реализовано две тысячи шестьсот экземпляров автомобилей, которые представляют класс А. В этом случае чистый прирост в сегменте составил 64.2 процента, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года.

Лидирующие позиции занимает Kia Picanto. Ведь на количество проданных машин этой модели приходится значительная часть от общих продаж, точнее две тысячи сто экземпляров машин. В этом случае динамика роста спроса на этот автомобиль даже обогнала прирост в сегменте, и составила 74.7 процентов.

Напомним, что лидер продаж впервые был показан полтора года назад в рамках автосалона в Женеве. Стоимость Kia Picanto в РФ стартует от 510 000 и доходит вплоть до 910 000 рублей. Расход топлива по городу составляет около пяти с половиной литров.