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В России выросли продажи машин класса А
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В России выросли продажи машин класса А 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Согласно официальным данным профильного агентства, с начала года в рамках отечественного рынка было реализовано две тысячи шестьсот экземпляров автомобилей, которые представляют класс А. В этом случае чистый прирост в сегменте составил 64.2 процента, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года.
Лидирующие позиции занимает Kia Picanto. Ведь на количество проданных машин этой модели приходится значительная часть от общих продаж, точнее две тысячи сто экземпляров машин. В этом случае динамика роста спроса на этот автомобиль даже обогнала прирост в сегменте, и составила 74.7 процентов.
Напомним, что лидер продаж впервые был показан полтора года назад в рамках автосалона в Женеве. Стоимость Kia Picanto в РФ стартует от 510 000 и доходит вплоть до 910 000 рублей. Расход топлива по городу составляет около пяти с половиной литров.
Со значительным отрывом на втором месте находится Smart ForTwo. Машина была продана в количестве чуть более четырёх сотен единиц, хотя и в этом случае рост продаж увеличился вдвое. А вот на третьем месте находится модель Smart ForFour, которая показала отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом более, чем на 21 процент.
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