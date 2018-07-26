Заряженный Ford Focus четвертого поколения засекли на тестах

На данный момент четвертое поколение Ford Focus уже продается по всей Европе с абсолютно новым дизайном экстерьера и интерьера. Машина также получил ряд новых силовых установок и новую автоматическую коробку передач.

Теперь же европейским фотографом удалось заснять шпионские фото тестируемого на обычных дорогах спортивного хэтчбека, который оказался обут в стандартные 18-дюймовые диски и вероятно, должен быть похож на автомобиль в версии ST Line, хотя полный камуфляж скрывает возможные мелкие отличия.

Главной же стала информация касаемо двигателя, который будет использоваться в Ford Focus ST. К счастью для фанатов модели, в компании решили отказаться от идеи с 1,5-литровым трехцилиндровым мотором. Правда, и 2,3-литровая версия EcoBoost также, вероятно, не будет устанавливаться на данное авто.

По сообщениям западных СМИ, речь идет об усовершенствованном моторе обьемом 2-литра EcoBoost, который, наконец-то, начнет предлагаться с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также со стандартной механикой (на выбор).

Предыдущая версия этого силового агрегата для ST выдавала 252 лошадиные силы и 356 Нм крутящего момента. Теперь же мы ожидаем более мощный двигатель, но точные его характеристики пока неизвестны.

На новом ST будет устанавливаться стандартная многорычажная задняя подвеска, стандартные колесные диски на 18 дюймов с возможностью заказать 19-дюймовые. Кроме того, на автомобиле будет перенастроена электроника с учетом более спортивного стиля ST.