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Компания «АвтоВАЗ» увеличила объём продаж на 20%
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Компания «АвтоВАЗ» увеличила объём продаж на 20% 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Отечественный производитель "АвтоВАЗ" может похвастаться отличными результатами, которых удалось достичь в 2018 году.
Как поделилась пресс-служба компании оборот продаж за первые пол года активной реализации увеличился на 20%, в сравнении с прошлым годом. Данные сообщают, что за 6 месяцев было продано около 170 тысяч автомобилей, такая цифра говорит о том, что прирост составил практически 21,1%. Наибольшей популярностью у потребителей пользуется модель Vesta. Компания представила в июле 2018 года обновлённую версию Лада Гранта (Lada Granta), дебют произойдёт на выставке в Москве в августе.
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