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Московский завод Renault выпустил 400-тысячный Renault Duster
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Московский завод Renault выпустил 400-тысячный Renault Duster 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Предприятие компании Renault в Москве сообщило о том, что на днях с конвейера завода сошел 400-тысячный экземпляр популярного внедорожника Duster, выпускающегося в России с декабря 2011 года. Юбилейный автомобиль выкрашен в черный цвет кузова, оснащен 2-литровым бензиновым мотором, АКПП, а также системой полного привода.
Напомним, что продажи первого поколения «Рено Дастер» в России стартовали в начале 2012 года. Уже спустя полгода автомобиль смог стать бестселлером и на протяжении долгих лет (до конца 2016 года) возглавлял по объемам реализации сегмент автомобилей SUV в стране. Кроме того, Duster принадлежит звание наименее теряющего в цене автомобиля в классе кроссоверов и внедорожников.
В мае этого года на российском авторынке стартовали продажи лимитированной серии этой модели с приставкой Dakar Edition, а в 2019 году планируется начало реализации в нашей стране второго поколения этой модели, которое уже доступно в Европе под брендом Dacia.
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