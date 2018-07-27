Московский завод Renault выпустил 400-тысячный Renault Duster

Предприятие компании Renault в Москве сообщило о том, что на днях с конвейера завода сошел 400-тысячный экземпляр популярного внедорожника Duster, выпускающегося в России с декабря 2011 года. Юбилейный автомобиль выкрашен в черный цвет кузова, оснащен 2-литровым бензиновым мотором, АКПП, а также системой полного привода.

Напомним, что продажи первого поколения «Рено Дастер» в России стартовали в начале 2012 года. Уже спустя полгода автомобиль смог стать бестселлером и на протяжении долгих лет (до конца 2016 года) возглавлял по объемам реализации сегмент автомобилей SUV в стране. Кроме того, Duster принадлежит звание наименее теряющего в цене автомобиля в классе кроссоверов и внедорожников.