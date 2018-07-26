В России выпущен 400-тысячный внедорожник Renault Duster

С конвейера московского завода Renault сошел 400-тысячный внедорожник Renault Duster с момента начала производства модели в России в декабре 2011 года. Юбилейным стал автомобиль черного цвета в версии 4х4, оснащенный 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба Renault Россия.

В июне 2015 года Renault Россия представила новый внедорожник Renault Duster, который получил новую линейку мощных и экономичных двигателей, новое современное оборудование, в том числе — инновационную систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, а также новый внедорожный дизайн.

С мая в официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме Renault для покупателей доступен Renault Duster Dakar. Обновленная лимитированная серия Dakar отличается новыми оригинальными элементами внешнего дизайна и интерьера, выполненные в черном цвете, которые подчеркивают внедорожный характер автомобиля. Duster Dakar представлен в шести цветах кузова, в том числе в эксклюзивном — «Оранжевая Аризона», который доступен только для лимитированной серии Duster.

Как отмечается, задолго до поступления в продажу в марте 2012 года Duster вызвал большой интерес у потребителей, уже в октябре 2012 года Duster стал самым продаваемым внедорожником и оставался им в последующие четыре года. За шесть лет своего присутствия на российском рынке Renault Duster был удостоен множества наград и премий. В частности, Renault Duster третий год подряд был признан лидером среди SUV B-сегмента в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» по версии аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Renault Duster также является одним из драйверов развития экспортных проектов Renault Россия. В частности, в 2017 году более 3600 автомобилей было поставлено в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.