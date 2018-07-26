Тест-драйв седана Citroen C4

Французская сборная по футболу уверенно победила всех соперников на чемпионате мира, прошедшем в России. У автомобильной «сборной» Франции успехи на российском рынке пока не столь выдающиеся, хотя несколько моделей локальной сборки и находятся в топе продаж. А для тест-драйва мы взяли машину, которую нечасто можно встретить на наших дорогах — седан Citroen C4

В модельном ряду «Ситроена» для России есть несколько явно недооценённых моделей. Например, минивэн C4 Picasso, последний представитель этого класса на нашем рынке, или Spacetourer, современный пассажирско-коммерческий вэн по привлекательной цене. Одной из таких недооценённых машин можно назвать и Citroen C4 Sedan, проданный скромным тиражом 1619 экземпляров в прошлом году. Но тех, кого заинтересовал бы этот автомобиль, может быть намного больше.

Скажем, покупатели, исповедующие здоровый консерватизм и скептически относящиеся к погоне за автомобильной модой, наверняка оценят этот «Ситроен».

Сев за руль машины, оказываешься не на выставке достижений бытовой электроники, а в уютном классическом салоне. Строгий дизайн передней панели, массивный руль, широкие кресла с «мебельной» обивкой плюс хорошая шумоизоляция создают спокойное и расслабленное настроение. Поддерживает его и просторный салон, напоминающий о том, что Citroen C4 — это крупный автомобиль длиной 4,64 метра.

На задних местах могут с комфортом разместиться два пассажира, но голова сидящего в центре третьего практически упирается в потолок. Передние кресла удобны. Но после долгой поездки за рулём у меня появилось ощущение усталости, хотя коллега на такую проблему не жаловался.

Карманы в дверях просто огромны, бардачок вместителен, объёмный бокс-подлокотник удобен, но вот телефон положить некуда… Мультимедийная система с сенсорным экраном и по быстродействию, и по графике напоминает о смартфонах десятилетней давности. Впрочем, это вполне соответствует «консервативной» идеологии модели. Как и действительно удобный классический селектор автоматической коробки передач.

При этом классический не значит скучный. Кнопка запуска двигателя «Ситроена» расположена слева от руля, как на автомобилях " Порше ", а приборы не только выглядят оригинально, но и отлично читаются. А ещё подсветку приборов можно полностью выключить нажатием кнопки, например, чтобы они не отвлекали от дороги ночью.

Едет Citroen C4, как большой и солидный седан: подвеска съедает мелкие выбоины и старательно смягчает лежачих полицейских, мотор спокойно и ровно реагирует на нажатие педаль газа. А где же указанные в паспорте 150 лошадиных сил? Они ждут своего часа! Например, обгона очередного грузовика на узком загородном шоссе. «Автомат» переключается на пару ступеней вниз, и начинается уверенный и ровный разгон.

В реакциях на руль нет излишней резкости, но при маневрировании на парковке рулём приходится поработать чуть больше, чем хотелось бы. Благо с обзорностью у автомобиля никаких проблем, несмотря на сильный наклон передних стоек кузова. Помогают и парктроники с камерой заднего вида, объектив которой расположен удачно и почти не пачкается в дождливую погоду.

В целом, комфортабельный «цэ-четвёртый» располагает к спокойной езде, но всегда держит наготове шесть ступеней «автомата» и мощный двигатель. В городском режиме мотор «кушает» около 10 литров на сто километров пробега, а за городом — примерно семь литров.

В плюсы модели можно записать и широкий выбор модификаций: базовый атмосферный мотор, мощный турбодвигатель, дизель, механическая или автоматическая коробки.

За 999 000 рублей предлагается седан с 115-сильным силовым агрегатом, «механикой», двумя подушками безопасности и кондиционером. Оснащение скромное, поэтому предпочтительнее выглядит машина в комплектации Feel за 1 117 000 рублей с боковыми подушками, аудиосистемой, обогревом передних сидений и круиз-контролем. А за 1 448 000 можно приобрести «нафаршированный» автомобиль со 150-сильным мотором, «автоматом», комбинированной отделкой сидений, парктрониками спереди и сзади, камерой заднего вида, мультимедийной системой, датчиками света и дождя, обогревом лобового стекла, светодиодными фарами и бесключевым доступом.

Цены не выглядят завышенными по сравнению с конкурентами. Правда в этой ценовой категории сейчас хозяйничают кроссоверы, но тем, кто выбирает классический легковой автомобиль стоит обратить внимание на «Ситроен С4».