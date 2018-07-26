Opel возвращается в Россию 

По информации СМИ, продажи автомобилей немецкого бренда могут возобновиться уже в следующем году.
Opel рассматривает варианты возобновления поставок машин на российский рынок, однако финальное решение по данному вопросу пока не принято. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, возвращение марки может произойти уже в начале следующего года, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В числе моделей, которые Opel может предложить россиянам, называют кроссовер Grandland X, хэтчбек Astra и фургон Combo. При этом производство перечисленных моделей наладят на мощностях завода в Калуге.
Напомним, Opel объявил об уходе с российского рынка в 2015 году. Этот шаг был частью стратегии GM, которая также предполагала прекращения продаж массовых моделей Chevrolet и закрытие завода в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день General Motors продает в России автомобили Cadillac Escalade, XT5, CT6, CTS и CTS-V, а также Chevrolet Tahoe, Traverse, Camaro и Corvette.
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