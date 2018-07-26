Ford F-150 Limited получил люксовый салон и мотор от Raptor

Пикапы и кроссоверы в США сейчас в тренде, и американская марка выводит на местный рынок новую, топ-модификацию пикапа F-150 — F-150 Limited 2019 модельного года, которая будет находиться на ступеньку выше модификации Platinum, а также на две ступеньки выше внедорожной модификации Raptor.

У модификации Raptor, F-150 Limited позаимствовал мотор — турбированную «шестёрку» EcoBoost объёмом 3,5 литра, мощность которой составляет 450 лошадиных сил. Работать она будет с десятискоростным «автоматом» Hydra-Matic 10R80, который был разработан совместно с General Motors . На пикапе F-150 Limited, этот мотор будет предлагаться с новым двухствольным выхлопом. Комплектации ниже оснащаются этим же двигателем, но мощностью 375 лошадиных сил.

Салон пикапа получил материалы люкс-класса: двухцветную перфорированную кожу Camel Black, замшу Miko, вентиляцию водительского сидения, а также выгравированную лазером табличку на подлокотнике, связь 4G, а также люксовый звук Bang & Olufsen.

Как и положено автомобилю в самой высокой комплектации, F-150 Limited получил контролёр привода тормозов прицепа, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения и предотвращения столкновений, а также продвинутый парктроник и систему удержания полосы.

В местных автосалонах F-150 Limited начнут появляться в конце текущего года.

По данным конфигуратора на официальном сайте Ford, пикап обойдётся жителям калифорнии минимум в 60 855 долларов (порядка 3 830 600 рублей в эквиваленте). Это на 6 875 долларов США дороже, чем в местных автосалонах стоит модификация Platinum.

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По материалам: www.kolesa.ru