Предстоящий Subaru Legacy замечен с меньшим количеством камуфляжа

Нынешнее шестое поколение Subaru Legacy существует примерно с 2014 года, а значит пришло время заняться разработкой следующей модели.

Автомобиль, запечатленный на снимках, в сравнении с предыдущим прототипом, имеет значительно меньше маскировки на передней панели и раскрывает знакомую панель с решеткой радиатора, окруженной угловыми фарами. Также сохраняется линии крыши и сзади размещаются L-образные фонари. В качестве базы для следующего поколения Subaru Legacy выбрана платформа Subaru Global Platform, используемая в новыми Impreza, XV и Forester. Такая основа позволит устанавливать целый ряд двигателей, в том числе 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый агрегат (для базовой модели) и более мощный 2,0-литровый мотор с турбонаддувом, пришедший на замену 3,6-литровому NA. Будет использоваться бесступенчатая коробка передач Lineartronic и полноприводная система.