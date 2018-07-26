Chevrolet почти полностью рассекретила Orlando нового поколения

Американская марка распространила очередную порцию изображений компактвэна второй генерации. Официальная премьера модели состоится в ближайшее время.

Новый Orlando пока анонсирован только для китайского рынка, местное название «пятидверки» — Wolanduo (Воланьдо). Отметим, компактвэн первой генерации в Китае не продавали. Со сменой поколений поменялось и позиционирование — в Поднебесной модель продвигают как кроссовер, предназначенный для молодых семей. Экстерьер новинки марка Chevrolet рассекретила в начале июля, правда, автомобиль показали только в «оспортивленной» версии Redline, ее особенности — красные вставки на бампере, окрашенные в черный эмблемы Chevy, корпуса наружных зеркал и колесные диски. Фото стандартного Orlando в Сеть выложили несколько дней назад, тогда же появились первые изображения интерьера. Теперь же Chevrolet опубликовала новые фото салона.

Orlando будет доступен в семиместном исполнении, сиденья расположены по схеме 2+3+2. Причем, согласно свежим данным, последние два кресла удалить нельзя. Диван второго ряда разделен в пропорции 60:40. При сложенных спинках сидений третьего ряда объем багажника составляет 479 литров, если сложить оба ряда, то этот показатель увеличивается до 1 520 литров. Виртуальная «приборка» кроссвэну не положена, зато модель получила мультимедиа-систему с модным ныне «парящим» тачскрином — как у представленного недавно «паркетника» Chevrolet Blazer

Длина нового Chevrolet Orlando равна 4 684 мм, что на 32 мм больше, чем у предшественника. Ширина модели второго поколения — 1 807 мм (-29 мм по сравнению со старым Орландо), высота — 1 628 мм (-5 мм), колесная база — 2 796 мм (+36 мм). Кстати, расстояние между осями у второго Orlando — такое же, как у компактвэна Buick GL6. Последняя модель, по слухам, унифицирована с Opel Zafira — вэн Buick разработан еще в те времена, когда Опель принадлежал концерну General Motors. Не исключено, что GL6 стал «донором» для нового Орландо. Остальные габариты Бьюика: 4 692/1 794/1 626 мм.

Китайцам Chevrolet Orlando предложат с бензиновым турбомотором LI6 1.3, который знаком по другим местным моделям General Motors. У кроссвэна двигатель выдает 156 л.с. и работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод — только передний. Компактвэн Buick GL6 тоже оснащен мотором LI6 1.3T, но мощностью 163 л.с.

Полноценная премьера нового Орландо состоится в ближайшее время, продажи стартуют в сентябре. Производить модель будут в Китае на заводе СП GM и SAIC. Пока нет информации о том, появится ли новинка за пределами Поднебесной.

В основе Orlando первой генерации лежит платформа Delta, на ней также базируется прежний Chevrolet Cruze . Компактвэн уже ушел с большинства рынков сбыта марки, его выпускали в Корее, России (сборка была налажена на «Автоторе»), Узбекистане и Вьетнаме.

По материалам: www.kolesa.ru