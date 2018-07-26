Opel планирует наладить сборку автомобилей в Калуге 

Представитель одного из дилерских центров компании Opel, которые занимаются техническим обслуживанием автомобилей этой марки в России, рассказал корреспонденту Autonews.ru, что бренд вернется в Россию уже в первом квартале 2019 года. Причем, по его словам, начнутся продажи трех моделей: Astra K, кроссовера Grandland X, а также фургона Combo. Источник уточнил, что автомобили будут собирать методом крупноузловой сборки в Калуге. Официальный представитель Opel Майкл Гюнтгенс подтвердил, что компания рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Информацию о том, что Opel будут собирать в Калуге он комментировать не стал. Opel объявил об уходе из России в марте 2015 года. Руководство компании, входившей в концерн General Motors, объяснило решение крайне низкими продажами после девальвации рубля.