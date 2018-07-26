BMW заинтриговал возможной презентацией новинки

От немецкого автоконцерна стали поступать намеки на предстоящую премьеру.

Самое интересное состоит в том, что пока доподлинно неизвестно, какой автомобиль планируется показать. Многие сходятся во мнении, что это может быть обновленный двухместный родстер Z4.

Если эти предположения подтвердятся, то появятся два автомобиля, которые будут тесно соперничать друг с другом. Второй машиной станет новое поколение Toyota Supra

В пользу Z4 говорит и следующая версия. Недавно в рамках Гудвуда прошла презентация обновленной Supra. Теперь же пришло время для ответного хода от BMW

Ожидается, что примерный показ родстера состоится в Калифорнии. До этого же момента можно наблюдать многочисленные шпионские снимки и ролики обновленного BMW Z4

Предполагается, что на машине разместят двигатель объемом в 2 или 3 литра. Точных цифр по мощности нет, но ожидается дебют «заряженного» автомобиля.