Toyota верит в победу водородных автомобилей над электрокарами

Компания Toyota удваивает свои инвестиции в разработку и создание автомобилей на водородных топливных элементах. Конечной целью является разработка и вывод на рынок бюджетных версий подобных автомобилей для масс-маркета в сегментах обычных легковых авто, кроссоверов.

Кроме того, планируется дальнейшая интеграция технологии в грузовые автомобили и автобусы.

Следующее поколение первого серийного водородника Mirai в данный момент находится в стадии разработка и планируется в выпуску в начале 2020 года. В компании надеются пристыдить конкурентов, которые отказались от развития технологии в пользу электрокаров.

Инженеры компании в беседе с Reuters заявили, что собираются сделать подобные автомобили популярными и распространенными путем удешевления их производства и эксплуатации.

Основным методом удешевления станет отказ от дорогостоящих материалов, использующихся в водородниках. К примеру, платина, без которой инженеры собираются сделать систему компактнее и одновременно мощнее. К 2025 году Mirai сможет проезжать на одной заправке до 1 тыс. км.

На данный момент Mirai собирается вручную бригадой из 13 рабочих. За один день им удается выпустить 6,5 автомобилей. Это капля в море из 13 400 автомобилей в день на всех заводах компании. Читайте статью на QutoЧитайте также:Daimler потратит сотни миллионов евро на реструктуризациюБлогер-веган встроил фонтанчик с чайным грибом в SubaruToyota привезла юбилейную версию пикапа Hilux