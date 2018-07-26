Грядущая мировая премьера BMW: модель не названа, но и все и так уже догадались

Баварская марка анонсировала дебют совершенно новой модели — автомобиль представят уже в следующем месяце.

Мировая премьера некой новинки BMW состоится 23 августа в рамках конкурса элегантности в американском местечке Пеббл-Бич. Название модели не раскрывается, ни фото, ни тизеров тоже пока нет. В компании обещали поделиться подробностями позже, отметим при этом, что модель «безусловно, будет эмоциональным дополнением к диапазону BMW». Судя по всему, речь идет о товарном родстере Z4 новой генерации (серия G29). Кстати, предвестника «двухдверки» — одноименный концепт — впервые показали в Пеббл-Бич в прошлом году.

Напомним, в начале июня 2018-го марка распространила фото тестового прототипа Z4. Родстер получил мягкую крышу, тогда как у предшественника (E89) был жесткий складной верх. Модель построена на заднеприводной платформе, которая разработана совместно с Toyota : та же «тележка» лежит и в основе новой Supra (официально еще не представлена). По предварительной информации, в конструкции кузова BMW Z4 применяются углепластиковые элементы, благодаря чему массу «зетки» удалось снизить примерно на 150 кг по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Ожидается, что топовый BMW Z4 M40i оснастят рядной трехлитровой «шестеркой» мощностью около 360 л.с. С таким мотором родстер якобы наберет первую «сотню» где-то за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Также в арсенале Z4 M40i значатся заниженная подвеска с адаптивными амортизаторами, электронноуправляемая блокировка дифференциала, усиленные тормоза. Более доступные версии получат четырехцилиндровые двигатели.

Производство предыдущего BMW Z4 было прекращено в 2016-м. Прежний родстер предлагался с бензиновыми «четверкой» 2.0 (184 или 245 л.с.) и «шестеркой» 3.0 (306 или 340 л.с.). В 2016 году в Старом свете продали 3 006 автомобилей BMW Z4, в США — 1 187 машин. В России в 2016-м было реализовано лишь семь родстеров BMW, в докризисном 2013-м — 67 единиц. Тем не менее, по информации «Карельские Вести», новый Z4 все же доберется до нашего рынка.

По материалам: www.kolesa.ru