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Opel планирует возвращение на российский рынок
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Opel планирует возвращение на российский рынок 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, в первом квартале 2019 года начнутся продажи трех моделей: Astra K, Grandland X и Combo.
Компания Opel планирует вернуться на российский рынок уже в 2019 году. Об этом порталу Autonews рассказал представитель марки Михаэль Гюнтгенс.
«Россия — очень привлекательный рынок, а у компании Opel там богатое наследие», — заявил Гюнтгенс.
Он отметил, что в настоящий момент вопрос находится в стадии обсуждения, окончательное решение планируется принять в ближайшее время.
В случае если немецкий производители все-таки вернется в Россию, сборка автомобилей будет проходить в Калуге. Планируется, что изначально в продажу поступят три модели Opel: Astra K, кроссовер Grandland X, а также фургон Combo.
Opel объявил об уходе из России в марте 2015 года. Руководство компании заявило, что решение обусловлено низкими продажами после девальвации рубля.
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