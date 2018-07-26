Opel планирует возвращение на российский рынок

По предварительным данным, в первом квартале 2019 года начнутся продажи трех моделей: Astra K, Grandland X и Combo.

Компания Opel планирует вернуться на российский рынок уже в 2019 году. Об этом порталу Autonews рассказал представитель марки Михаэль Гюнтгенс.

«Россия — очень привлекательный рынок, а у компании Opel там богатое наследие», — заявил Гюнтгенс.

Он отметил, что в настоящий момент вопрос находится в стадии обсуждения, окончательное решение планируется принять в ближайшее время.

В случае если немецкий производители все-таки вернется в Россию, сборка автомобилей будет проходить в Калуге. Планируется, что изначально в продажу поступят три модели Opel: Astra K, кроссовер Grandland X, а также фургон Combo.

Opel объявил об уходе из России в марте 2015 года. Руководство компании заявило, что решение обусловлено низкими продажами после девальвации рубля.