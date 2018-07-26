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Zotye T600 засветился на реальных фотографиях
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Zotye T600 засветился на реальных фотографиях 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Уже до конца этого года на рынок должна выйти обновлённая модель Zotye T600. Как оказалось, производители решили внести в машину кардинальные изменения, которые коснулись как экстерьера, так и интерьера.
Первое официальное изображение новинки было опубликовано самим производителем ещё два месяца назад. Теперь же в сеть попали так называемые живые фотографии машины. Напомним, что впервые модель начали выпускать пять лет назад, и на рынке Поднебесной одна доступна в целом семействе, начиная от стандартного паркетника, и заканчивая спортивной модификацией.
Внешне автомобиль стал более оригинальным и стильным, крыша машины занижена, а на стойках появились черные полосы. Задний же бампер рестайлинговой модификации стал абсолютно новым. В салоне появился оригинальный блок для управления системой климат-контроля, а приборная доска стала цифровой. Тачскрин системы мультимедиа получил парящую модификацию. Что касается технических характеристик, то информации по этому поводу производитель не предоставляет. Актуальная же модификация под своим капотом скрывает полуторалитровый и двухлитровый моторы. В первом случае отдача агрегата составляет 162 лошадиные силы, а во втором — 190 лошадиных сил.
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