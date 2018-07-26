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Второе поколение Chevrolet Orlando появилось в фотографиях
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Второе поколение Chevrolet Orlando появилось в фотографиях 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Причем, их выложил в сеть сам производитель семейного минивэна.
Ожидается, что в ближайшие месяцы семиместный автомобиль появится в продаже. Первым его увидят в Китае, где он называется Chevrolet Wolanduo (наверное, с поправкой на местное произношение).
Чуть ранее первая порция снимков по Orlando уже публиковалась изготовителем в интернете. Там был запечатлен спортивный вариант, выдаваемый себя благодаря вставкам на бампере и окрашенным в черный цвет зеркалам и колесным дискам.
Внутри семиместный салон автомобиля подразумевает компоновку сидений по схеме 2+3+2. Самый последний ряд кресел складывается, увеличивая тем самым грузовое отделение.
Автомобиль на азиатский рынок будет поставляться с передним приводом. Работает машина от двигателя в 1,3 литра и мощностью на 165 лошадиных сил. Можно по желанию заказать трансмиссию в форме «механики» или АКПП на 6 ступеней.
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