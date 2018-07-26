Второе поколение Chevrolet Orlando появилось в фотографиях

Причем, их выложил в сеть сам производитель семейного минивэна.

Ожидается, что в ближайшие месяцы семиместный автомобиль появится в продаже. Первым его увидят в Китае, где он называется Chevrolet Wolanduo (наверное, с поправкой на местное произношение).

Чуть ранее первая порция снимков по Orlando уже публиковалась изготовителем в интернете. Там был запечатлен спортивный вариант, выдаваемый себя благодаря вставкам на бампере и окрашенным в черный цвет зеркалам и колесным дискам.

Внутри семиместный салон автомобиля подразумевает компоновку сидений по схеме 2+3+2. Самый последний ряд кресел складывается, увеличивая тем самым грузовое отделение.

Автомобиль на азиатский рынок будет поставляться с передним приводом. Работает машина от двигателя в 1,3 литра и мощностью на 165 лошадиных сил. Можно по желанию заказать трансмиссию в форме «механики» или АКПП на 6 ступеней.