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Toyota — японская марка с самой большой долей в автопарке РФ
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Toyota — японская марка с самой большой долей в автопарке РФ 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Toyota — японская марка с самой большой долей в автопарке РФ  Мониторинг российского автопарка, проведенный на начало 2018 года экспертами «Автостат Инфо», показал, что среди японских марок наибольшую долю здесь занимает Toyota.
В автопарке РФ числится 3,28 млн автомобилей марки Toyota. Этот бренд лидирует по представленности не только среди «японцев», но и является самой распространенной в автопарке РФ иномаркой.
Второе место среди японских брендов занимает Nissan. Машин этой марки в автопарке представлено в количестве 1,87 млн ед. Третий по распространенности бренд среди японских марок — Mitsubishi. Количество машин этого бренда составляет 1,04 млн ед. Помимо этого, в российском автопарке числятся 682 371 автомобиль Mazda и 671 915 «Хонд». Машин марок Suzuki, Subaru и Lexus насчитывается 375 973 ед., 250 042 ед. соответственно.
Самые распространенные в автопарке РФ японские автомобили — это Toyota Corolla и Toyota Camry. На начало 2018 года в России насчитывается 675 693 «Короллы» и 393 647 седанов «Камри».
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