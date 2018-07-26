Toyota — японская марка с самой большой долей в автопарке РФ

Toyota — японская марка с самой большой долей в автопарке РФ Мониторинг российского автопарка, проведенный на начало 2018 года экспертами «Автостат Инфо», показал, что среди японских марок наибольшую долю здесь занимает Toyota.

В автопарке РФ числится 3,28 млн автомобилей марки Toyota. Этот бренд лидирует по представленности не только среди «японцев», но и является самой распространенной в автопарке РФ иномаркой.

Subaru и Второе место среди японских брендов занимает Nissan . Машин этой марки в автопарке представлено в количестве 1,87 млн ед. Третий по распространенности бренд среди японских марок — Mitsubishi . Количество машин этого бренда составляет 1,04 млн ед. Помимо этого, в российском автопарке числятся 682 371 автомобиль Mazda и 671 915 « Хонд ». Машин марок Suzuki Lexus насчитывается 375 973 ед., 250 042 ед. соответственно.