Российский рынок грузовиков: продажи Volvo выросли на 53%

Подведены итоги продаж новых грузовиков в нашей стране за первое полугодие 2018-го.

В период с января по июнь текущего года на российском рынке новых грузовых автомобилей было реализовано 37,9 тысячи машин, что превышает показатель прошлого года на 20,1%. В прошлом месяце объем рынка увеличился на 1,3% и составил 6,7 тысячи штук, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Самыми востребованными по-прежнему остаются машины бренда КАМАЗ, доля которого в первой половине 2018 года составила 31,7% от общего объема российского рынка. В указанный период компания нарастила продажи на 7,3% — до 12 тысячи автомобилей.

ТОП-10 брендов грузовых автомобилей на российском рынке в январе-июне 2018 года:

Место

Марка

Продажи в июне 2018 года (штук)

Продажи в январе-июне 2018 года (штук)

Разница с июнем 2017 года

Разница с январем-июнем 2017 года

1 КАМАЗ

1 998 12 012 -4,3%

+7,3%

733 3 239 +32,8%

+53,4%

3 ГАЗ 650 3 960 -6,3%

+12,2%

4 Scania

472 2 685 -5,0%

+38,2%

424 1 951 -23,5%

+0,6%

6 Man 384 2 238 -3,5%

+47,0%

7 МАЗ 338 1 784 +23,4%

+8,3%

260 1 647 -19,8%

+5,2%

9 Daf 224 1 416 -44,8%

+0,6%

10 Урал

212 1 449 +33,3%

+11,5%

На втором месте расположилась еще одна российская марка — ГАЗ за первые шесть месяцев этого года продал порядка 4 тысяч машин, что превышает прошлогодний результат на 12,2%. Замыкает тройку шведская Volvo, которой удалось увеличить объем продаж на 53,4% и реализовать около 3,2 тысячи машин.

На четвертом и пятом местах тоже разместились иномарки. Четвертую строчку занимает шведская Scania с 2,7 тысячи проданных грузовиков, а это на 38,2% больше чем за первые шесть месяцев 2017 года. Замыкает пятерку немецкий бренд Man, продажи у которого выросли на 47% — до 2,2 тысячи экземпляров.

Самой популярной моделью на российском рынке новых грузовых автомобилей является КАМАЗ 43118, которая в период с января по июнь разошлась тиражом 3,2 тысячи единиц, а это на 22,9% больше чем годом ранее.

С предыдущим отчетом о продажах новых грузовиков на российском рынке можно ознакомиться по ссылке.

По материалам: www.kolesa.ru