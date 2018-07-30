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Российский рынок грузовиков: продажи Volvo выросли на 53%
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Российский рынок грузовиков: продажи Volvo выросли на 53% 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж новых грузовиков в нашей стране за первое полугодие 2018-го.
В период с января по июнь текущего года на российском рынке новых грузовых автомобилей было реализовано 37,9 тысячи машин, что превышает показатель прошлого года на 20,1%. В прошлом месяце объем рынка увеличился на 1,3% и составил 6,7 тысячи штук, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Самыми востребованными по-прежнему остаются машины бренда КАМАЗ, доля которого в первой половине 2018 года составила 31,7% от общего объема российского рынка. В указанный период компания нарастила продажи на 7,3% — до 12 тысячи автомобилей.
ТОП-10 брендов грузовых автомобилей на российском рынке в январе-июне 2018 года:
Место
Марка
Продажи в июне 2018 года (штук)
Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
Разница с июнем 2017 года
Разница с январем-июнем 2017 года
1  КАМАЗ
1 998  12 012  -4,3%
+7,3%
Volvo
733  3 239  +32,8%
+53,4%
3  ГАЗ  650  3 960  -6,3%
+12,2%
4  Scania
472  2 685  -5,0%
+38,2%
Mercedes-Benz
424  1 951  -23,5%
+0,6%
6  Man  384  2 238  -3,5%
+47,0%
7  МАЗ  338  1 784  +23,4%
+8,3%
Isuzu
260  1 647  -19,8%
+5,2%
9  Daf  224  1 416  -44,8%
+0,6%
10  Урал
212  1 449  +33,3%
+11,5%
На втором месте расположилась еще одна российская марка — ГАЗ за первые шесть месяцев этого года продал порядка 4 тысяч машин, что превышает прошлогодний результат на 12,2%. Замыкает тройку шведская Volvo, которой удалось увеличить объем продаж на 53,4% и реализовать около 3,2 тысячи машин.
На четвертом и пятом местах тоже разместились иномарки. Четвертую строчку занимает шведская Scania с 2,7 тысячи проданных грузовиков, а это на 38,2% больше чем за первые шесть месяцев 2017 года. Замыкает пятерку немецкий бренд Man, продажи у которого выросли на 47% — до 2,2 тысячи экземпляров.
Самой популярной моделью на российском рынке новых грузовых автомобилей является КАМАЗ 43118, которая в период с января по июнь разошлась тиражом 3,2 тысячи единиц, а это на 22,9% больше чем годом ранее.
С предыдущим отчетом о продажах новых грузовиков на российском рынке можно ознакомиться по ссылке.
По материалам: www.kolesa.ru
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