Лучшие из лучших: в J. D. Power определили лидеров своих сегментов

Маркетингово-информационный сервис опубликовал очередной рейтинг лучших моделей в своих сегментах.

Напомним, фирма J. D.Power изучает удовлетворенность потребителей дизайном и ездовыми характеристиками новых «легковушек», пикапов, SUV и фургонов. Учитываются мнения верифицированных пользователей, владеющих своими транспортными средствами не менее 90 дней. В текущем году были выбраны 19 лучших моделей в своих сегментах.

BMW X1 Лучшим маленьким автомобилем премиум-сегмента стала модель Audi A3, а среди маленьких премиум-кроссоверов победил BMW X1, а X3 получил самое большое количество положительных отзывов среди компактных SUV. Лучшим компактным кроссовером (не премиум-класса) стал американский Chevrolet Equinox , а его старший брат — Traverse победил в котегории мидсайзов.

маленький легковой автомобиль премиум-сегмента — Audi A3 маленький SUV премиум-сегмента — BMW X1 компактный SUV премиум-сегмента — BMW X3 компактный SUV — Chevrolet Equinox

большой «легковой» пикап — Ford F-150 среднеразмерный спорткар — Ford Mustang

среднеразмерный пикап — Ridgeline

премиальный среднеразмерный автомобиль — Lincoln Continental

маленький SUV — Mini Copper Countryman

большой легковой автомобиль — Nissan Maxima

Chevrolet Equinox

Лучшим представителем сегмента минивэнов американские потребители признали Chrysler Pacifica. Модели Ford одержали победу сразу в трех сегментах: среди больших SUV победила модель Expedition, большой «легковой» пикап — F-150 и в сегменте среднеразмерных спорткаров — Mustang. Лучшим большим «рабочим» пикапом признали GMC Sierra HD.

Chevrolet Traverse

Дальше в числе лучших оказалась пара моделей Honda: в сегменте среднеразмерных «легковушек» — Accord, среднеразмерных пикапов — Ridgeline. Среди маленьких «легковушек» потребителям приглянулась Kia Rio, а еще одна модель корейской марки — Stinger — лидер среди премиальных компактных «легковушек». В сегменте премиальных-мидсайзов лучшие оценки заработал седан Lincoln Continental.

Chrysler Pacifica

В сегменте маленьких SUV лучше всех потребители оценили Mini Copper Countryman. Самые похвальные отзывы в категории больших «легковушек» заработал Nissan Maxima. Какой рейтинг мог обойтись без Porsche и Volkswagen — Cayenne стал лучшим мидсайз-SUV, а Jetta признали оптимальным легковым компакт-каром.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг качества новых автомобилей на американском рынке, в котором собраны самые надежные.

По материалам: www.kolesa.ru