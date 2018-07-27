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Лучшие из лучших: в J. D. Power определили лидеров своих сегментов
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Лучшие из лучших: в J. D. Power определили лидеров своих сегментов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Маркетингово-информационный сервис опубликовал очередной рейтинг лучших моделей в своих сегментах.
Напомним, фирма J. D.Power изучает удовлетворенность потребителей дизайном и ездовыми характеристиками новых «легковушек», пикапов, SUV и фургонов. Учитываются мнения верифицированных пользователей, владеющих своими транспортными средствами не менее 90 дней. В текущем году были выбраны 19 лучших моделей в своих сегментах.
BMW X1  Лучшим маленьким автомобилем премиум-сегмента стала модель Audi A3, а среди маленьких премиум-кроссоверов победил BMW X1, а X3 получил самое большое количество положительных отзывов среди компактных SUV. Лучшим компактным кроссовером (не премиум-класса) стал американский Chevrolet Equinox, а его старший брат — Traverse победил в котегории мидсайзов.
BMW X3
маленький легковой автомобиль премиум-сегмента — Audi A3  маленький SUV премиум-сегмента — BMW X1  компактный SUV премиум-сегмента — BMW X3  компактный SUV — Chevrolet Equinox
среднеразмерный SUV — Chevrolet Traverse
минивэн — Chrysler Pacifica
большой SUV — Ford Expedition
большой «легковой» пикап — Ford F-150  среднеразмерный спорткар — Ford Mustang
большой «рабочий» пикап — GMC Sierra HD  среднеразмерный легковой автомобиль — Honda Accord
среднеразмерный пикап — Ridgeline
маленьких легковой автомобиль — Kia Rio  компактный легковой автомобиль премиум-сегмента — Kia Stinger
премиальный среднеразмерный автомобиль — Lincoln Continental
маленький SUV — Mini Copper Countryman
большой легковой автомобиль — Nissan Maxima
среднеразмерный SUV — Porsche Cayenne
компактный легковой автомобиль — Volkswagen Jetta
Chevrolet Equinox
Лучшим представителем сегмента минивэнов американские потребители признали Chrysler Pacifica. Модели Ford одержали победу сразу в трех сегментах: среди больших SUV победила модель Expedition, большой «легковой» пикап — F-150 и в сегменте среднеразмерных спорткаров — Mustang. Лучшим большим «рабочим» пикапом признали GMC Sierra HD.
Chevrolet Traverse
Дальше в числе лучших оказалась пара моделей Honda: в сегменте среднеразмерных «легковушек» — Accord, среднеразмерных пикапов — Ridgeline. Среди маленьких «легковушек» потребителям приглянулась Kia Rio, а еще одна модель корейской марки — Stinger — лидер среди премиальных компактных «легковушек». В сегменте премиальных-мидсайзов лучшие оценки заработал седан Lincoln Continental.
Chrysler Pacifica
В сегменте маленьких SUV лучше всех потребители оценили Mini Copper Countryman. Самые похвальные отзывы в категории больших «легковушек» заработал Nissan Maxima. Какой рейтинг мог обойтись без Porsche и Volkswagen — Cayenne стал лучшим мидсайз-SUV, а Jetta признали оптимальным легковым компакт-каром.
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг качества новых автомобилей на американском рынке, в котором собраны самые надежные.
По материалам: www.kolesa.ru
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