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Автомобили «А» класса пользуются огромной популярностью в России
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Автомобили «А» класса пользуются огромной популярностью в России 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Автомобили классификации «А» пользуются огромной популярностью у российских потребителей.
Специалисты отмечают увеличение объёма продаж данного транспорта практически на 65 процентов, в сравнении с прошлым, 2017 годом. За первые шесть месяцев 2018 года, динамика увеличилась до рекордных цифр, при чём такие показатели специалисты «АвтоСТАТ» не наблюдали уже несколько лет.
В 2015 году участники рынка пророчили «гибель» компактным автомобилям в РФ. За отчётный период дилерам удалось продать около 690 автомобилей. Лидером продаж пока остаётся KIА Рiсаnto, на втором месяце Smart FоrTwo, и замыкает лидирующую тройку популярных автомобилей класса «А»— Smart ForFour.
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