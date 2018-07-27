Автомобили «А» класса пользуются огромной популярностью в России

Автомобили классификации «А» пользуются огромной популярностью у российских потребителей.

Специалисты отмечают увеличение объёма продаж данного транспорта практически на 65 процентов, в сравнении с прошлым, 2017 годом. За первые шесть месяцев 2018 года, динамика увеличилась до рекордных цифр, при чём такие показатели специалисты «АвтоСТАТ» не наблюдали уже несколько лет.