Ещё
Дорого, но без полного привода: «близнец» Opel Insignia станет четвертой моделью Avenir
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорого, но без полного привода: «близнец» Opel Insignia станет четвертой моделью Avenir 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Марка Buick готовится вывести на домашний рынок новую топовую версию лифтбека Regal. В США продажи новинки могут начаться уже этим летом.
Суббренд Avenir был создан в 2016 году, с такой приставкой продают самые дорогие «бьюики». Первой моделью, которая обзавелась роскошной версией, стал минивэн GL8, он доступен только в Китае. Позже дебютировали топовые седан LaCrosse Avenir и кроссовер Enclave Avenir — эти модели продают в Штатах. А скоро американцам предложат еще и роскошный лифтбек Regal. Напомним, Buick Regal — это «близнец» Opel Insignia последней генерации, причем на американском рынке продают не только лифтбек, но и универсал. Хотя «сараю» вариант Avenir не достался.
Роскошный Regal официально пока не представлена, нет ни тизеров, ни фото. Однако все подробности уже известны — данные появились на специальном сайте GM, предназначенном для американских дилеров. Так, в арсенале роскошного лифтбека значатся: 19-дюймовые диски, адаптивные светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, аудиосистема Bose, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийный комплекс, системы автоматического торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль. Часть из перечисленного оборудования для других версий модели доступна за доплату, тогда как у Regal Avenir это входит в «базу». Кроме того, топовая «пятидверка» будет отличаться внешне — у нее появится другая радиаторная решетка.
В Штатах Regal предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 250 л.с. Интересно, что лифтбек с приставкой Avenir будет только с передним приводом, хотя для других версий модели полный привод предусмотрен. Переднеприводный Buick Regal комплектуется девятиступенчатым «автоматом», полноприводные машины имеют 8АКП. Также в США продают «горячий» лифтбек Buick Regal GS — под капотом такой «пятидверки» установлен бензиновый мотор V6 3.0 с отдачей в 310 л.с., он сочетается с 9АКП, привод — полный.
На фото: стандартный лифтбек Buick Regal
Ожидается, что Regal Avenir выйдет на американский рынок в ближайшее время, цена не объявлена. Скорее всего, новинка окажется немногим дешевле «заряженного» Regal GS. Спорт-версия является самой дорогой в линейке модели, она стоит от 39 070 долларов, что эквивалентно примерно 2 459 000 рублей по актуальному курсу. Стандартный лифтбек обойдется минимум в 24 990 долларов (около 1 573 000 рублей), универсал стоит от 29 070 долларов (около 1 830 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки. Кстати, «сарай» в Штатах представлен только с полным приводом.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Ford F-150 Limited получил люксовый салон и мотор от Raptor Обновление сделало кроссовер FAW X80 доступнее: полный прайс на новинку для России Modulo Style – новый суббренд Honda: другой дизайн, но без технических доработок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео7
Крым поедет по-новому
С-класс: обновление или переделка
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение