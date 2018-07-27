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Генеральный директор Lamborghini рассказал официальную позицию о гибридных Huracan и Aventador
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Генеральный директор Lamborghini рассказал официальную позицию о гибридных Huracan и Aventador 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Руководство Lamborghini считает, что следующий флагманский суперкар должен не только сохранить двигатель V12, но и следовать в ногу со временем. Последнего можно достигнуть с помощью оснащения автомобиля гибридной силовой установкой.
Генеральный директор компании Стефано Доменикали недавно рассказал о модели в интервью AutoExpress. «Следующий Aventador будет гибридным, с V12. Решение принято по этому вопросу, и это то, что будет отличаться от других, и это очень важно», — сказал он. Что касается гибридного Huracan, представители марки официально подтвердили его разработку и предоставили следующую информацию: «Ясно, что мы хотим остаться с V12, чтобы иметь лучшие модели. Затем мы можем обсудить, что будет правильным движком для будущего Huracan. Конечно, V10 будет первым приоритетом, но у нас есть время обсудить это».
До недавнего времени линейка Lamborghini включала только две основные модели: Huracan и Aventador. Спустя какое-то время к ним присоединился Urus и теперь производитель рассматривает возможность реализации еще одной модели. «Было бы правильно иметь еще одну модель в нашем ассортименте. Конечно, мы можем видеть потенциал в этом», — сказал Стефано Доменикали и добавил: «Нам нужно выслушать клиентов, нам нужно посмотреть, как развивается рынок, потому что это для нас очень важно».
Что касается полностью электрических автомобилей, Lamborghini не намерена в ближайшем будущем запускать подобную модель в серийное производство. «Когда мы говорим о производительности, убийцей производительности является вес. Но чем больше вы используете новые технологии, тем больше нужно заниматься уравновешиванием, чтобы держать массу автомобилей под контролем», — заявил Доменикали и подтвердил, что в настоящее время Lamborghini ищет альтернативы литий-ионным батареям.
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