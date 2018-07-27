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Сегмент MPV показал самый большой рост на российском авторынке
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Сегмент MPV показал самый большой рост на российском авторынке 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
В первом полугодии 2018 года положительная динамика наблюдается во всех сегментах автомобильного рынка России, но наибольший показатель роста пришёлся на минивэны и компактвэны (MVP). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате оценки продаж новых легковых автомобилей в России в январе-июне. За 6 месяцев 2018 года, согласно данным АЕБ, продажи автомобилей сегмента MPV в нашей стране выросли по сравнению с январем-июнем 2017 года на 72,3% и составили 9,2 тыс. единиц.
Лидером сегмента за отчётный период стала KIA Soul. Реализация модели выросла на 82,1% и достигла 7,4 тыс. экземпляров. На втором месте — Peugeot 3008, продажи которого увеличились в 4 c лишним раза (+332,3%) до 856 шт. Тройку самых продаваемых моделей сегмента замыкает Toyota Alphard с результатом 544 автомобиля (+5,8%).
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