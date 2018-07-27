Забытые Audi

Современная история автомобилей Audi предельно проста, правильна и предсказуема. То ли дело времена довоенного Auto Union или послевоенная эпоха, когда символ из четырех колец появлялся на непривычных по сегодняшним меркам автомобилях. Мы предлагаем вам познакомиться с девятью моделями Audi, за которыми стоят интересные истории и незаслуженно малая известность.

Audi Typ C 1912 год. В Москве построен Бородинский мост, а «Титаник» отправился в свое первое и последнее плавание. В этом году компания Audi Automobilwerke GmbH Zwickau представила свой среднеразмерный «прогулочный» автомобиль Type C, который также был известен под именем 14/35 PS.

И, надо признать, модель получилась довольно удачной, так как она была не только достаточно комфортной и мощной (3,6-литровый рядный двигатель о четырех цилиндрах развивал 35-40 сил мощности), но и весьма способной в гонках — Typ C не единожды заезжал в призы на альпийских гонках 1912-1914 годов. Поэтому тогдашние рекламщики Audi прозвали автомобиль «Alpensieger» — «Покоритель Альп». В период с 1912 по 1921 год было выпущено 1450 подобных авто.

Audi Typ Bt/Ct/Fb/Fc Lastwagen

Год спустя после Typ C, в 1913-ом, компания Audi выпустила свой первый грузовик, построенный на удлиненной базе легкового Typ C, но с серьезно усиленной подвеской. В зависимости от двигателя, грузовик имел индекс Bt (если мотор развивал 28 сил) или Ct (при мощности в 35 «лошадей). Что для обеих машин было общим, так это грузоподъемность в одну тонну.

Чуть позже появились версии Fb и Fc, у которых тоже были 28-и и 35-сильные моторы соответственно, но рама „Эфок“ была дополнительно усилена, а на их задних осях было по две шины. Такой легкий апдейт позволил увеличить грузоподъемность до полутора тонн. Производство грузовиков Audi окончилось в 1928 году.

Audi Front

В начале 1933 года Audi представила революционную модель Front UW 220, ставшую первой машиной в Западной Европе, которая сочетала 6-цилиндровый рядный двигатель (в данном случае 2-литровый, 40-сильный) с передним приводом. Выпуск UW 220 продолжался недолго — уже в 1934 году ее сменила версия Front UW 225 с более мощным 2.3-литровым мотором (50-55 „лошадей“).

Буквы UW в названии означали „Umgekehrter Wanderer“, „Развернутый Wanderer“, что намекало на использование двигателя дружеской немецкой компании. Переднеприводная серия Front выпускалась вплоть до 1938 года, причем, как можете видеть, сразу в нескольких видах кузова. Всего было создано около 4,5 тысяч этих авто.

Audi 920 Наследницей моделей UW 220/225 стала Audi 920, продержавшаяся на конвейере с 1938 по 1940 год. Многие такой „наследницей“ остались недовольны — на фоне инновационной переднеприводной линейки Front заднеприводная 920 с 3,2-литровой рядной шестеркой (которую получили путем отсечения пары цилиндров у рядной „восьмерки“ от Horch) казалась шагом назад.

Тем не менее, при своих 75 силах машина была ощутимо мощнее и весьма комфортной за счет независимой подвески передней оси. Выпуск авто был прекращен в конце 1940 года в связи с очевидными событиями. До той поры удалось построить 1281 автомобиль Audi 920.

DKW F89 После Второй мировой войны компания Audi, входившая в Auto Union, перебралась в Ингольштадт, так как саксонские земли попали в зону ГДР. Там же компания по-новому зарегистрировала торговую марку Auto Union GmbH и начала выпускать автомобили и мотоциклы под брендом DKW. Первенцем стал DKW F89, оснащенный простеньким двухтактным моторчиком объемом 0,7 литра.

Поскольку машина была надежной и недорогой, в послевоенной Германии (там машину, кстати, называли „Meisterklasse“ — „Мастер-класс“) она пользовалась завидной для многих популярностью — к апрелю 1954 года ее тираж превысил 70 тысяч экземпляров.

В 60-е годы то, что осталось от Audi, приобрела компания Volkswagen . Дабы, так сказать, отметить это событие (а также порвать с двухтактным прошлым — серия F103, в отличие от похожего внешне семейства F102, использовала четырехтактные двигатели), фирма вновь стала выпускать машины под брендом Audi. В семейство F103 входили седаны и универсалы, которые продавались по всему земному шару под именами Audi 60/72/75/80/90, где число означало номинальную мощность двигателя.

Первый автомобиль „возрожденной“ Audi оказался чрезвычайно успешным с коммерческой точки зрения: 416 853 экземпляра. Жизнь F103 имела стандартную по автомобильным меркам продолжительность — семь лет (1965-1972 годы).

Выпускаемый с 1969 по 1976 год фастбэк Audi 100 Coupe S хорошо знаком игрокам мобильной игры CSR Classic, но, в целом, модель едва ли можно назвать широко известной.

Купе, оснащавшееся четырехцилиндровым 1,9-литровым мотором мощностью 115 сил, нашло более 30 тысяч владельцев, причем несколько этих машин в свое время приобрела компания Porsche — именно на 100 S Coupe обкатывался двигатель V8 и другие компоненты, которые впоследствии были установлены на гран-туризмо 928.

Глаза вас не обманывают — Audi 50 действительно является братом-близнецом Volkswagen Polo первого поколения. Однако уже в те годы Audi позиционировалась как марка более премиальная, нежели Volkswagen, поэтому продавалась 50-ка ощутимо хуже, чем „Поло“. Что и послужило причиной короткой жизни модели (с 1974 по 1978 год) и достаточно скромного ее тиража по меркам субкомпактного класса — 180 812 автомобилей.

Название модели на тот момент еще соответствовало мощности — версия LS с 1,1-литровым мотором развивала 50 сил.

Audi duo На Франкфуртском автосалоне 1989 года компания Audi представила модель duo, являющейся одним из первых гибридов марки. Построенная на базе полноприводной Audi 100 (C3), duo отличалась от обычной „сотки“ тем, что задняя ось автомобиля приводилась в движение электромотором Siemens , который развивал 12,8 лошадиных сил и питался от никель-кадмиевых батарей. Предполагалось, что электрическая часть силовой установки будет использоваться в городе (ее было достаточно, чтобы развивать 52 километра в час), в то время как бензиновая будет использоваться на шоссе.

Для тестов несколько экземпляров duo (из 10 выпущенных) передали в таксопарки, но, увы, машина не оправдала надежд, оказавшись неэффективной из-за большого веса — блок батарей весил более 200 килограммов. Впоследствии был построен более эффективный duo на базе Audi 100 (C4), но и ему тоже не дали зеленый свет. /m