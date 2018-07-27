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В России рекордно растет рынок минивэнов
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В России рекордно растет рынок минивэнов 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Autostat.ru, за первые шесть месяцев 2018 год положительная динамика наблюдается во всех сегментах авторынка России, но наибольший показатель роста показали продажи минивэнов и компактвэнов.
Так, в январе-июне 2018 года на нашем рынке новых автомобилей было реализовано 9,2 тысячи единиц авто данного класса, что на 72,3% выше, чем в первом полугодии 2017 года.
Лидером сегмента стала KIA Soul — за это время в России было продано 7,4 тысячи экземпляров авто, что на 82,1% выше, чем в прошлом году.
На втором месте расположился Peugeot 3008, который показал рост более чем в четыре раза — на 332,2% до 856 штук.
Наконец, тройку замыкает модель Alphard от Toyota, которую приобрели 544 покупателя, что на 5,8% выше аналогичного периода 2017 года.
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