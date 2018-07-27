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Skoda представила кроссовер Kodiaq в новой версии Laurin & Klement
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Skoda представила кроссовер Kodiaq в новой версии Laurin & Klement 

Auto.Today 34 минуты назад
Фото: Auto.Today
Покупатели Skoda, ищущие более эксклюзивные версии Kodiaq, могут оформить заказ на новую модель Laurin&Klement, оцененную от 47 330 долларов США.
Laurin&Klement, названный в честь двух основателей компании, Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, представляет собой флагманскую версию кроссовера Kodiaq, которая предлагает более комфортные условия, новейшие системы безопасности и технологии. С визуальной точки зрения, Kodiaq L&K выделяется хромированной решеткой радиатора, 19-дюймовыми колесными дисками, уникальными передним и задним бамперами и, конечно же, характерными надписями L&K. Внутри присутствует стандартная панорамная крыша, сидения с кожаной обивкой, вышеупомянутые логотипы, накладки на педали и окружающее освещения. В список оборудования входит развлекательная система Columbus, модернизированное рулевое колесо, подушки безопасности, аудиосистема CANTON и обогреваемое ветровое стекло. Ожидается, что первые поставки Skoda Kodiaq Laurin&Klement начнутся в конце нынешнего года.
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