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«Автотор» в 1 полугодии увеличил производство на 30%
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«Автотор» в 1 полугодии увеличил производство на 30% 

Автостат 26 минут назад
Фото: Автостат
Калининградский завод «Автотор» по итогам первого полугодия 2018 года увеличил производство на 30% до 99,3 тыс. автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что из представленных на производстве «Автотора» брендов самым массовым на сегодняшний день является KIA — более 65% в общем объеме выпуска по итогам первого полугодия. Среди моделей по объему производства лидируют KIA Sportage, Soul и Ceed.
Напомним, с начала 2018 года «Автотор» впервые приступил к производству автомобилей Hyundai Sonata, Genesis G80 и KIA Stinger. Кроме того, на предприятии начался выпуск кроссоверов BMW Х3 третьего поколения и рефрижераторов на базе коммерческого автомобиля Hyundai HD35. Также калининградский завод приступил к производству по полному циклу коммерческих автомобилей Hyundai HD65.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле на «Автоторе» стартовал выпуск KIA Ceed третьего поколения, а также обновленного бизнес-седана Optima четвертого поколения.
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