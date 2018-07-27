«Автотор» в 1 полугодии увеличил производство на 30%

Калининградский завод «Автотор» по итогам первого полугодия 2018 года увеличил производство на 30% до 99,3 тыс. автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что из представленных на производстве «Автотора» брендов самым массовым на сегодняшний день является KIA — более 65% в общем объеме выпуска по итогам первого полугодия. Среди моделей по объему производства лидируют KIA Sportage , Soul и Ceed.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле на «Автоторе» стартовал выпуск KIA Ceed третьего поколения, а также обновленного бизнес-седана Optima четвертого поколения.