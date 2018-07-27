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Автоэксперты назвали ТОП-10 ожидаемых автомобилей 2019 модельного года в РФ
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Автоэксперты назвали ТОП-10 ожидаемых автомобилей 2019 модельного года в РФ 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Прошло полгода в 2018 году. За это время на российском авторынке появилось немало автоновинок. Некоторые автомодели являют собой совершенно новый концепт, другие являются лишь рестайлинговыми модификациями. Автоэксперты «Автостата» обозначили ТОП-10 автомоделей 2019 года.
Первой ласточкой называют BMW 3-Series. Номер два в списке ожидаетмых автомоделей числится возрожденный родстер — BMW Z4.
Третья строка рейтинга за Audi A3 в четвертом поколении. Четвертое место у по настоящему ожидаемой отечественной автомодели LADA 4×4, которую обещали переформатировать и оснастить более мощным 1,8-литровым мотором.
Замыкает пятерку — новая модификация французского Renault Duster.
Производитель анонсировал разительное внутреннее и внешнее преображение.
Кроме вышеуказанных автомоделей, в 2019 году в Россию прибудут: Toyota RAV4, Skoda Karoq, Mercedes-Benz GLS, Volkswagen Golf и Volkswagen Jetta.
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