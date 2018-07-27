Автоэксперты назвали ТОП-10 ожидаемых автомобилей 2019 модельного года в РФ

Прошло полгода в 2018 году. За это время на российском авторынке появилось немало автоновинок. Некоторые автомодели являют собой совершенно новый концепт, другие являются лишь рестайлинговыми модификациями. Автоэксперты «Автостата» обозначили ТОП-10 автомоделей 2019 года.

Первой ласточкой называют BMW 3-Series. Номер два в списке ожидаетмых автомоделей числится возрожденный родстер — BMW Z4

Третья строка рейтинга за Audi A3 в четвертом поколении. Четвертое место у по настоящему ожидаемой отечественной автомодели LADA 4×4, которую обещали переформатировать и оснастить более мощным 1,8-литровым мотором.

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