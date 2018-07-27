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На рынок вышел новый кроссовер SWM G01 с итальянским дизайном
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На рынок вышел новый кроссовер SWM G01 с итальянским дизайном 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Компания SWM Motors, которая входит в состав корпорации Brilliance, вывела на авторынок новый компакт-кроссовер SWM G01.
Представленный весной этого года паркетник станет третьим в линейке. До этого компания вывела в продажу еще два кроссовера: SWM X3 и X7.
Автоновинку оснастят полуторалитровым турбомотором на 156 л.с. Функции трансмиссии будут возложены на шестиступенчатую МКПП, либо шестиступенчатый «автомат».
Внутреннее оснащение обсуждаемой автомодели также впечатляет. Кожаный салон, огромный десятидюймовый монитор мультимедиа системы, панорамная крыша, климатический контроль, а также другое современное оснащение.
Сообщается, что автомодель готовится к продаже на китайском авторынке. А пока поставки не начались, клиенты могут оформить предзаказ.
По имеющимся данным стоимость автоновинки будет варьироваться от 79900 до 152000 юаней (в рублях — около 741000/1410000).
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