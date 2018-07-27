Ещё
Названы пять бизнес-седанов с лучшими показателями цена-качество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы пять бизнес-седанов с лучшими показателями цена-качество 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты обозначили пять наиболее качественных бизнес-седанов по приемлемой цене.
Одной из наиболее продаваемых автомоделей европейского авторынка называют Toyota Camry. Силовая комплектация моторами на 2-2,5 литра и шестиступенчатый «автомат». У нас такой автомобиль имеет ценник 1400000 рублей.
Аналогичную стоимость имеет другая популярная в Европе автомодель — Kia Optima. Японская автомодель Mazda 6 имеет цену 1300000 рублей. Машина отличается адекватным расходом топлива.
Американская автомодель Ford Mondeo заслуженно вошла в обсуждаемую пятерку. Машина поставляется с 2 и 2,4-литровыми силовыми агрегатами.
Также в число хороших бизнес-седанов с адекватным ценником вошла немецкая автомодель Volkswagen Passat.
Предвосхищая негативные комментарии пользователей касательно «адекватной» стоимости перечисленных автомоделей, хотелось бы отметить, что данные машины относятся к бизнес-седанам, а не к массовому сегменту авторынка.
Car.ru: последние новости
Несколько ошибок, которые могут загубить любую машину В Сети появилось первое фото новой LADA Granta без камуфляжа Honda Civic с дизелем оснастили «автоматом». Такого ещё прежде не было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко подорожали самые доступные авто26
Крым поедет по-новому21
АвтоВАЗ вернется к «безвтыковым» моторам
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка3
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин2
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение