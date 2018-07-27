Названы пять бизнес-седанов с лучшими показателями цена-качество

Автоэксперты обозначили пять наиболее качественных бизнес-седанов по приемлемой цене.

Одной из наиболее продаваемых автомоделей европейского авторынка называют Toyota Camry. Силовая комплектация моторами на 2-2,5 литра и шестиступенчатый «автомат». У нас такой автомобиль имеет ценник 1400000 рублей.

Аналогичную стоимость имеет другая популярная в Европе автомодель — Kia Optima. Японская автомодель Mazda 6 имеет цену 1300000 рублей. Машина отличается адекватным расходом топлива.

Американская автомодель Ford Mondeo заслуженно вошла в обсуждаемую пятерку. Машина поставляется с 2 и 2,4-литровыми силовыми агрегатами.

Также в число хороших бизнес-седанов с адекватным ценником вошла немецкая автомодель Volkswagen Passat

Предвосхищая негативные комментарии пользователей касательно «адекватной» стоимости перечисленных автомоделей, хотелось бы отметить, что данные машины относятся к бизнес-седанам, а не к массовому сегменту авторынка.