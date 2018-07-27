Mercedes показал в Новосибирске 5-метровую машину для грибников и дачников

В Новосибирск официально привезли новый класс автомобилей Mercedes — X-Class. Это пикап, созданный на основе разработок компании Nissan , а для немецкой марки является первым опытом в этом сегменте.

«Автомобиль создан для использования в сельском хозяйстве, для путешествий, как способ самовыражения для себя и своей семьи», — подчеркнули в компании-дилере «СТС-автомобили».

Длина машины превышает 5 метров (5340 мм), на борт пикап может взять более тонны груза. Автомобиль оборудован полным приводом, блокировкой центрального дифференциала, понижающей передачей, поэтому с 20,2-сантиметровым клиренсом на нем можно заехать в лес за грибами и ягодами.

Салон X-Class сделан достаточно аскетичным, отсутствуют многие элементы украшательства, широко используется простой жесткий пластик. Под капотом у автомобиля 2,3-литровый дизельный мотор, развивающий 190 сил. Коробка передач — классический автомат или механика. Стоит автомобиль от 2 899 000 рублей.

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