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Mercedes показал в Новосибирске 5-метровую машину для грибников и дачников
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Mercedes показал в Новосибирске 5-метровую машину для грибников и дачников 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирск официально привезли новый класс автомобилей Mercedes — X-Class. Это пикап, созданный на основе разработок компании Nissan, а для немецкой марки является первым опытом в этом сегменте.
«Автомобиль создан для использования в сельском хозяйстве, для путешествий, как способ самовыражения для себя и своей семьи», — подчеркнули в компании-дилере «СТС-автомобили».
Длина машины превышает 5 метров (5340 мм), на борт пикап может взять более тонны груза. Автомобиль оборудован полным приводом, блокировкой центрального дифференциала, понижающей передачей, поэтому с 20,2-сантиметровым клиренсом на нем можно заехать в лес за грибами и ягодами.
Салон X-Class сделан достаточно аскетичным, отсутствуют многие элементы украшательства, широко используется простой жесткий пластик. Под капотом у автомобиля 2,3-литровый дизельный мотор, развивающий 190 сил. Коробка передач — классический автомат или механика. Стоит автомобиль от 2 899 000 рублей.
В сегменте пикапов Mercedes X-класс будет конкурировать с Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Mitsubishi L200.
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